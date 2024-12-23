Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Разрешение получено»: в Нижнекамске появится новый жилой комплекс
В Нижнекамске появится новый жилой комплекс «Калина» от казанского застройщика СМУ-88. Строительство жилья на итоговой пресс-конференции анонсировал глава района Рамиль Муллин.
Жилой квартал будет находиться на пересечении улиц Менделеева и Химиков.
«На рынок Нижнекамска выходят такие крупные инвесторы, как СМУ-88. Крупнейший застройщик планирует возвести жилой комплекс „Калина“ — на пересечении Менделеева и Химиков. Вчера созванивались, разрешение на строительство получено», — рассказал градоначальник.
Ранее Рамиль Муллин прокомментировал частые слухи о своей возможной отставке.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»