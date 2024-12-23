«Разрешение получено»: в Нижнекамске появится новый жилой комплекс

В Нижнекамске появится новый жилой комплекс «Калина» от казанского застройщика СМУ-88. Строительство жилья на итоговой пресс-конференции анонсировал глава района Рамиль Муллин.

Жилой квартал будет находиться на пересечении улиц Менделеева и Химиков.

«На рынок Нижнекамска выходят такие крупные инвесторы, как СМУ-88. Крупнейший застройщик планирует возвести жилой комплекс „Калина“ — на пересечении Менделеева и Химиков. Вчера созванивались, разрешение на строительство получено», — рассказал градоначальник.

Ранее Рамиль Муллин прокомментировал частые слухи о своей возможной отставке.