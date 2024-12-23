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Муллин о своей отставке: Каждый день находят для меня вакансии
На итоговой пресс-конференции в Нижнекамске глава района Рамиль Муллин прокомментировал самый частый слух о его возможном уходе с поста главы района.
«Только на хорошего коня можно повесить колокол, который будет звенеть. Если у тебя что-то получается или не получается, всегда появляется слух, что куда-то провожают», — сказал он.
По словам градоначальника, пока никаких новых предложений он не получал и продолжает успешно работать на благо родного Нижнекамска.
«Только вчера виделся с Раисом РТ, он тоже ничего не предложил. Каждый день какие-то вакансии находят для меня, но пока прямых предложений не было, — заявил он.
Муллин обозначил ряд задач, которые он видит на посту главы: это 60-летие города и выборы 2025 года.
«Есть много планов, которые хочется реализовать. Я думаю, что три года, которые прошли в рамках моей деятельности, это тот срок, который позволяет встать на рельсы и четко понимать, в каком направлении двигаться, понимать проблемы и то, как их решать, с учетом тех геополитических изменений, с которыми сталкиваемся. Есть планы, и если они будут поддержаны правительством и населением, то будем работать на благо Нижнекамска и района», — подытожил он.
В беседе с журналистами он обозначил ключевые победы города и района в уходящем году: это строительство нового жилья, дорог, новые экономические проекты. Большим прорывом, по словам Муллина, стало частичное решение вопроса с коммунальными сетями.
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