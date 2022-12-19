Разрешение на проезд по трассам большегрузов будут выдавать только в электронном виде

Специальные разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств будут выдавать только в электронном виде. Получить такой документ можно будет в Федеральном дорожном агентстве, а также в подведомственных учреждениях.

Спецразрешения будут согласовываться по принципу «одного окна» в системе межведомственного электронного взаимодействия с владельцами автодорог субъектов и, в случае необходимости, с Госавтоинспекцией.

Чтобы подать заявление перевозчик должен будет зарегистрироваться на сайте ФКУ «Росдормониторинг» в системе удалённого рабочего места (УРМ).

В системе будет производиться автоматический расчет ущерба дорогам от большегрузов. Эту сумму должен будет компенсировать заявитель. Только после проведенной оплаты будет выдано электронное разрешение.

За нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспорта на водителя будет выписан штраф до десяти тысяч рублей или лишение водительских прав до полугода, на должностных лиц – штраф до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – до пятисот тысяч рублей.