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Ру Тат
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2 мая 2021  16:46

Разработчик «КовиВака» рассказал, сколько держится иммунитет после прививки

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Иммунитет к Covid-19 после препарата «КовиВак» держится около восьми месяцев. Об этом сообщил гендиректор центра имени М. П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.
По его словам, иммуногенность вакцины оценивается в 85%. Планируется, что до конца этого года будет выпущено около 7,5 млн доз препарата.
«Антитела вырабатываются достаточно медленно в нашей ситуации — это мягкая вакцина. Наши исследования уже показывают, что и клеточный иммунитет тут задействован», — заявил специалист в эфире телеканала «Россия 1».
Третья российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована в феврале 2021 года, ее производство официально стартовало в конце марта. Первые партии препарата регионы получили во второй половине апреля.

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