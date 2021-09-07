Разработчики новой вакцины от Covid «Мир-19» рассказали об испытаниях на добровольцах

Вакцина для профилактики коронавируса «Мир-19» хорошо переносится добровольцами — участниками клинических исследований и не имеет серьезных побочных эффектов, заявила начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), доктор медицинских наук Дарья Крючко.

В июле Минздрав РФ предоставил организации разрешение на проведение клинических испытаний вакцины.

«Сейчас вакцина проходит первую-вторую фазу клинических исследований. Могу анонсировать, что пока, на настоящий момент, она переносится хорошо, дальше мы будем надеяться, что все будет так же», – отметила Крючко.

Клиническое исследование нового препарата планируется завершить к концу 2021 года. Вакцина разработана Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России и создавалась при использовании новой технологии. Препарат нацелен на развитие клеточного иммунитета и использует консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям, в качестве мишени.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в России может появиться новая двухкомпонентная вакцина от коронавируса.