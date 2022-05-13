Разработчики из Кукмора занялись продажей своих игр в Китае

IT-специалисты из Кукморского района занимаются реализацией собственных компьютерных игр в Китае. Об успешном опыте разработчиков республики рассказал в прямом эфире программы «Наш Татарстан» глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«У нас в городе Кукморе есть компания, которая производит компьютерные игры и экспортирует их на китайские рынки. Также есть компании, которые зарегистрированы в Сабинском, Альметьевском районах. В Год цифровизации мы поставили для себя задачу открыть муниципальные [ИТ-]парки в наших районах», — сообщил глава цифрового ведомства.

Хайруллин напомнил, что на сегодняшний день муниципальные ИТ-парки открыты в Набережных Челнах и Богатых Сабах, а также в Актанышском и Елабужском районах. На следующей неделе должна состоятся встреча в Зеленодольске, где совместно с главой района Михаилом Афанасьевым будет обсуждаться вопрос об открытии ИТ-парка в этом городе.

«Концепт такой, что ИТ-парк должен быть в каждом районе <...> Интересы республиканской и муниципальной власти сходятся в одну точку», — резюмировал Айрат Хайруллин.

Ранее глава Минцифры рассказал о новом ИТ-парке в Казани.