Разработан порядок участия госслужащих Татарстана в управлении организациями

В Татарстане разработали порядок участия в управлении коммерческими организациями. Указ о том, что им теперь разрешается заниматься этой работой, ранее подписал Раис республики Рустам Минниханов.

Напомним, госслужащие смогут участвовать в управлении коммерческими организациями на безвозмездной основе. Коммерческая организация должна являться государственной корпорацией, государственной компанией или публично-правовой компанией.

В разработанном порядке указывается, в числе прочего, что госслужащие не имеют права принимать участие в обсуждении и голосовании по вопросам повестки дня на заседаниях «до получения разрешения представителя нанимателя». Кроме того, участие чиновников в управлении организацией не допускается, если это чревато конфликтом интересов.

Участвовать в управлении организацией можно только на безвозмездной основе и вне пределов служебного времени. Проект постановления об утверждении порядка проходит антикоррупционную экспертизу до 34 августа.

Напомним, указ о разрешении госслужащим участвовать в управлении коммерческими организациями Минниханов подписал 21 июня.