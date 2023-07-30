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Разработан порядок участия госслужащих Татарстана в управлении организациями
В Татарстане разработали порядок участия в управлении коммерческими организациями. Указ о том, что им теперь разрешается заниматься этой работой, ранее подписал Раис республики Рустам Минниханов.
Напомним, госслужащие смогут участвовать в управлении коммерческими организациями на безвозмездной основе. Коммерческая организация должна являться государственной корпорацией, государственной компанией или публично-правовой компанией.
В разработанном порядке указывается, в числе прочего, что госслужащие не имеют права принимать участие в обсуждении и голосовании по вопросам повестки дня на заседаниях «до получения разрешения представителя нанимателя». Кроме того, участие чиновников в управлении организацией не допускается, если это чревато конфликтом интересов.
Участвовать в управлении организацией можно только на безвозмездной основе и вне пределов служебного времени. Проект постановления об утверждении порядка проходит антикоррупционную экспертизу до 34 августа.
Напомним, указ о разрешении госслужащим участвовать в управлении коммерческими организациями Минниханов подписал 21 июня.
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