Госслужащим Татарстана разрешили управлять коммерческими организациями

Государственные служащие Татарстана смогут участвовать в управлении коммерческими организациями на безвозмездной основе. Соответствующий закон подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Дополнение внесено в закон «О государственной гражданской службе Республики Татарстан». Согласно правке, управлять компаниями чиновники смогут в качестве членов коллегиального органа управления компании. При этом коммерческая организация должна являться государственной корпорацией, государственной компанией или публично-правовой компанией.

Госслужащий теперь вправе участвовать в управлении компании в установленном Кабмином РТ порядке, «если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное», говорится в указе.