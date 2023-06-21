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Госслужащим Татарстана разрешили управлять коммерческими организациями
Государственные служащие Татарстана смогут участвовать в управлении коммерческими организациями на безвозмездной основе. Соответствующий закон подписал Раис РТ Рустам Минниханов.
Дополнение внесено в закон «О государственной гражданской службе Республики Татарстан». Согласно правке, управлять компаниями чиновники смогут в качестве членов коллегиального органа управления компании. При этом коммерческая организация должна являться государственной корпорацией, государственной компанией или публично-правовой компанией.
Госслужащий теперь вправе участвовать в управлении компании в установленном Кабмином РТ порядке, «если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное», говорится в указе.
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