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Метшин заявил о рекордных поступлениях в бюджет Казани от рекламных конструкций
Более 1 миллиарда рублей поступило в бюджет Казани по итогам торгов на право размещения 33 рекламных конструкций на 10 лет по новой адресной программе. Об этом на сессии Казгордумы доложил мэр Казани Ильсур Метшин.
Спикер отметил, что это был рекордный результат.
«Средняя цена контракта на размещение одного еврощита в результате прозрачной высококонкурентной борьбы составила 32 млн рублей, что в 7 раз выше цены 2018 года», — подчеркнул градоначальник.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что объем рекламного рынка Казани за пять лет вырос на 35% и составил около 900 млн рублей.
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