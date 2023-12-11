Объем рекламного рынка Казани за пять лет вырос на 35%

В столице Татарстана за последние пять лет объем рекламного рынка вырос на 35% и составил около 900 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления наружной рекламы и информации исполкома города Аскар Багаутдинов.

«У такой стремительной динамики усматривается несколько причин. Во-первых, это демографический рост — за минувшие пять лет численность населения города увеличилась на 63 тыс. человек, что сравнимо с населением такого города, как Зеленодольск», — отметил он.

Вторая причина, по мнению Багаутдинова, — стремительное развитие цифровых носителей. В схеме размещения наружной рекламы от 2018 года сейчас производят замену статичных рекламных конструкций на цифровые. Всего в ней была предусмотрена возможность установки 171 рекламной конструкции с цифровым экраном. И если год назад в Казани было 90 таких конструкций, то сейчас их 138 (еврощиты, суперсайты и суперборды).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на улицах Казани дополнительно появится еще 33 рекламных конструкции. Контракт на десять лет заключат с казанским ООО «Лариса Сити Сэйлс», его стоимость составит более 1 млрд рублей.