Размер пособия при рождении ребенка в 2026 году составит около 28,7 тыс. рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Размер единовременного пособия при рождении ребенка в России с 1 февраля 2026 года составит порядка 28,7 тыс. рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля увеличится до 28 тысяч 773 рублей», – сказал депутат в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что размер пособия по беременности и родам в 2026 году, рассчитанного исходя из МРОТ, составит порядка 125 тыс. рублей.

Выплата пособия по беременности и родам соответствует целям национального проекта «Семья».