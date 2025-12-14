news_header_top
Общество 14 декабря 2025 08:58

Размер пособия по беременности в 2026 году составит около 125 тыс. рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Размер пособия по беременности и родам в 2026 году, рассчитанного исходя из МРОТ, составит порядка 125 тыс. рублей. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Он добавил, что для женщин, ожидающих рождения нескольких детей, выплаты будут выше. По словам Говырина, при многоплодной беременности размер пособия в 2026 году может достигать примерно 172 тыс. рублей.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщала, что максимальный размер пособия по беременности и родам в России в 2026 году составит 955 тыс. рублей.

Выплата пособия по беременности и родам соответствует целям национального проекта «Семья».
