Размер пособия по беременности и родам в отдельных случаях превысит 1 млн рублей

Пособие по беременности и родам в зависимости от заработной женщины в наступившем году может превысить 1 млн рублей. Об этом сообщили в Соцфонде РФ.

В этом году увеличился размер пособия по беременности и родам. Выплата рассчитывается из среднего заработка за два года, которые предшествовали году начала декретного отпуска», – сказано в сообщении.

Уточняется, в 2025 году МРОТ равен 22 440 руб. в месяц. Соответственно, размер пособий за 140 дней составит минимум - 103 285 руб., максимум - 794 355 руб. За 156 дней величина выплаты будет равна минимум - 115 089 руб., максимум - 885 139 руб., а за 194 дня – 143 123 руб. и 1 100 750 руб. соответственно.

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