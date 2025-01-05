Отделение СФР по РТ рассказало об индексации страховых пенсий с 1 января 2025 года

Страховые пенсии по старости для жителей Татарстана будут проиндексированы с 1 января 2025 года на 7,3%. Об этом «Татар-информу» сообщил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

«Страховые пенсии по старости — самый распространенный вид пенсии, в Татарстане ее получают чуть более 1 млн 30 тыс. человек. В результате индексации на 7,3% средний размер страховой пенсии по республике увеличится на 1617 рублей и составит 23777 рублей. Стоит обратить внимание, что это средний показатель. Процент увеличения для всех одинаковый, но величина прибавки у каждого индивидуальная, в зависимости от размера пенсии, получаемой до индексации», - сообщил он.

По данным Вафина, как и в прошлые годы, для удобства граждан индексация пройдет в проактивном режиме, то есть обращаться людям никуда не нужно. Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан все сделает самостоятельно.

Подробнее об индексации пенсий в 2025 году читайте в материале «Татар-информа» - Глава Соцфонда по Татарстану Эдуард Вафин: Страховые пенсии вырастут в январе на 7,3%