Госкомитет РТ по биоресурсам объяснил, почему нужна плата за вход на Голубые озера

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Плату за вход на территорию ООПТ «Голубые озера» планируют ввести в Казани. Причины такого нововведения «Татар-информу» объяснили сегодня в пресс-сужбе Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Голубые озера являются природной достопримечательностью для туристов и излюбленным местом для массового повседневного отдыха. Однако на сегодняшний день управлять потоком посетителей в заказнике Голубые озера становится затруднительно. Введение платы за посещение заказника - необходимая мера. В России документ о возможности взимания платы был утвержден еще в 2020 году, когда в закон об особо охраняемых природных территориях внесли данную норму», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Госкомитета РТ по биоресурсам, во многих субъектах страны уже взимают плату за посещение некоторых ООПТ и «это вызвано не какой-то коммерческой целью, а для того, чтобы сохранить особо ценные в природном отношении территории».