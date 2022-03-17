Размер индексации пенсий и пособий будет зависеть от инфляции, заявили в Госдуме

Размер индексации пенсий и пособий в России будет зависеть от индекса реальной инфляции, рассчитать который в существующих условиях довольно сложно. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает РИА Новости.

Повышение уровня социальных выплат, пенсий, прожиточного минимума и зарплат в бюджетной сфере на вчерашнем совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов анонсировал Президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что рост цен «серьезно бьет по доходам людей». Путин сообщил, что решение по увеличению всех социальных выплат будет принято в ближайшее время. Соответствующее поручение он дал Кабмину.

Комментируя поручение Президента, Нилов сказал, что правительству следует определить реальную инфляцию и искать источник финансирования.