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Общество 6 августа 2025 16:11

В школах Татарстана с 1 сентября будет запущен проект «Физико-химический прорыв»

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В школах Татарстана с начала нового учебного года будет запущен проект «Физико-химический» прорыв. Об этом «Татар-информу» сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«С нового учебного года по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в школах республики будет запущен проект "Физико-химический прорыв". Будут более глубоко изучаться эти две науки», – добавил он.

В республике уже работает проект «Физико-математический прорыв». По нему учителя и школы получают гранты на создание профильных классов, закупку оборудования и проведение мероприятий.

#Ильсур Хадиуллин #Образование
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