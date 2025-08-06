В школах Татарстана с 1 сентября будет запущен проект «Физико-химический прорыв»

В школах Татарстана с начала нового учебного года будет запущен проект «Физико-химический» прорыв. Об этом «Татар-информу» сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«С нового учебного года по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в школах республики будет запущен проект "Физико-химический прорыв". Будут более глубоко изучаться эти две науки», – добавил он.

В республике уже работает проект «Физико-математический прорыв». По нему учителя и школы получают гранты на создание профильных классов, закупку оборудования и проведение мероприятий.