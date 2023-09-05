Мама Героя РФ Баксикова: «По какому пути мать поведет ребенка, по такому он и пойдет»

Расим Баксиков – командир роты, в которой служат ребята из экипажа легендарного танка, что остановил целую колонну вражеской техники

Фото: rais.tatarstan.ru

«Если мама – человек, то и дети ее будут людьми»

Расим Баксиков – командир роты, в которой служат ребята из экипажа легендарного танка, что остановил целую колонну вражеской техники. 24 августа во время торжества по случаю 80-летия победы советских войск в Курской битве президент России Владимир Путин лично наградил Расима Баксикова звездой Героя России. Мама Расима рассказала агентству, как из 12-летнего парня, грезившего карьерой военного, Расим стал настоящим защитником Родины.

«Родился он в Казахстане в Советском союзе. Во время перестройки мы переехали в Билярск. Я устроилась на работу. Дочка старше Расима на 8 лет, она пошла там в школу, а Расим – в садик. Отец с нами не поехал, поэтому я была Расиму и мамой, и папой. Не порола его, орала только иногда. Просто я человек слишком простой, чтобы уметь воспитывать – не Макаренко точно», – улыбается Разия.

Разия уверена, что мама имеет значение в жизни человека. По какому пути она его поведет, по такому человек и пойдет.

«Расим всегда был любопытным ребенком, постоянно где-то с друзьями лазил, изучал территории, проводили свои ‘’военные разведки’’» Фото: предоставлено Разией Баксиковой

«Если мама человек, то и дети будут людьми. Расим всегда был любопытным ребенком, постоянно где-то с друзьями лазил, изучал территории, проводили свои ‘’военные разведки’’. С животными очень любил возиться, с ящерицами. Дети были предоставлены сами себе, я много работала, а они росли как грибы – почти без присмотра», – вспоминает мама Расима Баксикова.

По словам мамы, Расим уже в 12 лет начал думать о военной карьере, и по первости ей эта идея не нравилась. Но после она решила – пусть он лучше военным будет, чем каким-нибудь нехорошим человеком. По словам Разии, сначала Расим пошел учиться на токаря, но уже на следующий год передумал и поступил в Казанское танковое училище.

Расим (крайний справа в нижнем ряду) уже в 12 лет начал думать о военной карьере, и по первости маме эта идея не нравилась Фото: предоставлено Разией Баксиковой

«Видела видео боя, переживала за танк, но никак не думала, что в нем мой сын»

Героя России татарстанца Расима Баксикова хорошо помнят его преподаватели из Казанского танкового училища. Говорят о нем как об отзывчивом и ответственном курсанте. В 2006 году Расим поступил в танковое училище, а в 2010-м окончил его. Отправился служить в Читу, потом в Хабаровск, а затем в сторону Владивостока. В ноябре прошлого года он прибыл в зону СВО.

«Я боялась, я рассказывала ему про свой страх. Говорила:‘’Ой, Расимка, что же будет?‘’. А он отвечал: ‘’Ничего, мам, что нужно, мы сделаем, а что не сможем – сделают другие за нас‘’», – вспоминает Разия Баксикова.

Сестра Разии, которая живет в Билярске, сказала ей, что видела Расима в новостях. Женщина ответила, что не может быть – Расим, по ее мнению, в это время занимался ремонтом танка. Позже Разия и сама увидела в интернете видео боя того самого легендарного танка, который в СМИ прозвали «Алешей» с легкой руки оператора дронов, комментировавшего этот бой.

«Я просто не думала, что там Расим, что мой сын там. Смотрю на это видео и удивляюсь, ну куда он прет? Там уже артиллерия начала работать, а он все едет. Волновалась вместе с этим парнем, что ролик комментировала. Так он сильно переживал за ребят», – улыбнулась Разия.

«Родина у нас одна, другой не будет, как и мамы»

По мнению Разии Баксиковой, ребята в том бою показали свою индивидуальную героическую силу. А Расим тогда признался, что гордится парнями, что не струсили в тот день.

«Звезда Героя, это для нас вообще что-то. Небесная какая-то награда» Фото: kremlin.ru

«Расим просто про них сказал: ’’Они не трусы. Мам, я горжусь, они не трусы!’’. Сначала, конечно, удар по голове. Неожиданно. И недоверие. Как так? Обычный человек, обычный ребенок. Конечно, мне интересно и удивительно, как он стал героем? Но героями не рождаются, нет. Героями становятся! Звезда Героя, это для нас вообще что-то. Небесная какая-то награда. Сын тогда сказал, что Путин – мировой мужик. По нему видно, как он горд и счастлив получить звание, он сам от себя не ожидал», – рассказала Разия.

Женщина признается, что с самого первого момента, как сын ушел в зону СВО, она испытывает страх за него. Помогала отвлекаться ей работа, внуки. Сын иногда писал ей короткие СМС-сообщения о том, что он в порядке, что не забыл поесть.

Разия Баксикова: «Рада, что сын вырос настоящим мужчиной» Фото: © «Татар-информ»

«Для меня герои – все те, кто сейчас сражается за Родину, и все те, кто не вернулся со сражения. Каждый мужчина имеет право на то, чтобы его оттуда ждала мама и возлюбленная, а дети должны, глядя на мужество отцов, расти патриотами и любить свою Родину. Не только потому что папа туда пошел, а потому что Родина одна. Больше ее нет и не будет. Так же, как и мамы. Слово «гордитесь» для меня как-то связывается с гордыней. Нет, я не то что горжусь. Я рада. Что он все-таки у меня вырос, несмотря на что без отца, НАСТОЯЩИМ МУЖЧИНОЙ!»