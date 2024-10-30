Разину уже не до шуток: месть Яшкина и четвертая победа «Ак Барса» над «Магниткой» подряд

Фото: ak-bars.ru

«Металлургу» очень плохо даже после возвращения лидеров

Совсем не хочется умалять заслугу игроков «Ак Барса» и Анвара Гатиятулина, который постепенно выводит команду из игровой ямы. Но по ходу трехматчевой победной серии казанцам противостояли соперники, испытывающие проблемы.

Что касается «Металлурга», то четыре победы «Ак Барса» над действующими обладателями Кубка Гагарина не должны удивлять. Разборки в руководстве уральского клуба и серия травм команды из Магнитогорска дали о себе знать на старте нового чемпионата. Синдром второго сезона, в принципе, присущ молодым командам, которые не умеют справляться с поиском мотивации после завоеванного трофея. Наложилось на этот фактор отсутствие группы лидеров. Букет проблем уже отправлял «Магнитку» в статус борцов за зону плей-офф в сентябре.

Однако, даже после возвращения в строй Дениса Зернова и Романа Канцерова, проблемы «Металлурга» пусть уже и не такие критические, но продолжают давить на нервы уральским болельщикам. Из 22 игр команда Андрея Разина проиграла в двенадцати!

И, вспоминая вчерашние эпизоды игры, становится понятно, почему «Металлургу» так плохо. Достаточно вспомнить момент из второго периода, когда «Магнитка» рванула отыгрываться после двух пропущенных шайб. Желание игроков отыграться настолько преобладало над разумом, что они покатились за ворота «Ак Барса» накрывать защитника вчетвером. Защитнику оставалось лишь отправить шайбу на свободных партнеров, которые убежали в контратаку.

То же самое касается эпизода с третьей шайбой «барсов» в исполнении Дмитрия Яшкина. В момент передачи Александра Барабанова из-за лицевой линии, капитан «Ак Барса» стоял буквально один, в то время как три игрока «Магнитки» бросились накрывать Александра. Так действовать на уровне КХЛ в принципе – моветон. А для действующего чемпиона и вовсе – неприемлимо.

Фото: ak-bars.ru

Естественно, победа над чемпионами (тем более четвертая подряд) – это серьезный шаг к результатам и игре, которые от «Ак Барса» ждут к играм плей-офф. Но в эйфорию, по-прежнему, призываем не впадать, нужен экзамен против команды постабильнее. Матч с ярославским «Локомотивом», который пройдет в Казани завтра, будет подходящим экзаменом.

Крутой сюжет с продолжением: Дмитрий Яшкин ответил на насмешку Разину на льду

Яшкин вчера попросту «убил» «Магнитку», оформив в ворота гостей дубль. И у этого события была интересная предыстория. После первой домашней игры с уральцами в этом сезоне ваш автор напоследок задал вопрос наставнику «Металлурга».

– Можно сказать, что после чемпионского сезона ваши игроки где-то недорабатывают? У тех же «Ак Барса» и «Авангарда» после побед в Кубке Гагарина были такие проблемы.

– Вы говорите о командах, у которых средний возраст был немного другой. У нас ребята молодые и голодные. Да, в голове сидит, что мы – чемпионы, но вы сегодня видели, чтобы кто-то не дорабатывал? У нас ребята в оборону несколько раз бежали лучше, чем Яшкин, — ответил Разин.

После той пресс-конференции ответ Разина «ТИ-Спорту» буквально растаскали на цитаты по всем СМИ. На это обратил внимание накануне и сам главный тренер «Металлурга».

Фото: ak-bars.ru

Дмитрий Яшкин, действительно, был тяжеловат в прошлом сезоне. Где-то ему не хватало скоростей и в сентябре в этом сезоне, когда как раз проходила первая казанская игра. Но капитан «Ак Барса» как набирал очки, так и продолжает набирать. А вчерашний дубль в его исполнении, по сути, похоронил шансы «Магнитки» на спасение в матче.

Сам Андрей Разин накануне отметил, что слова про капитана «Ак Барса» были шуткой и даже пояснил то высказывание:

«Вы понимаете, что это шутка была? Мне что, пошутить нельзя? Яшкин – хороший игрок. Да, может уже не такой быстрый, не всегда успевает назад, но силен на пятаке и это нивелирует какие-то его минусы», – объяснялся главный тренер «Металлурга».

Но слово не воробей, как говорится. А шайбы из ворот доставать пришлось.

Александр Барабанов – лучший без Петана

Во вчерашней игре двумя шайбами так же отметился Артем Галимов. За двумя дублями во вчерашнем матче слегка осталась в тени игра нового «моторчика» казанской команды. В отсутствии Ника Петана, им стал Александр Барабанов. Мы расписали целую оду в адрес Кирилла Семенова после двух игр с «Адмиралом», но незаслуженно оставили без внимания, что не будь той заряженности, с которой действует после девяти дней простоя Александр, ни о каких четырех очках в двух матчах «Железному Сэму» даже думать не пришлось бы.

Александр Барабанов – лучший диспетчер «Ак Барса» в октябре, и это уже свершившийся факт.

У него 17 очков в 17 проведенных играх. Из них 12 – результативные передачи. Если кто-то до сих пор сокрушался по поводу отъезда Вадима Шипачева как классного распасовщика, то может забыть о своей печали. При этом он показывает на льду шикарное катание, буквально раскачивая оппонентов, совершая «улитку» за «улиткой» на 57 (!) минуте матча, будто это начало игры. Кажется, сил у 30-летнего форварда хватило бы еще на пару-тройку периодов.

Фото: ak-bars.ru

А ведь при подписании игрока у некоторых экспертов возникали вопросы, почему Барабанов не пригодился СКА и Роману Ротенбергу лично, который любит собирать всех отгастролировавших за океаном россиян. А уж тем более с петербургской пропиской. Такие сомнения в беседе с «ТИ-Спорт» озвучивал и бывший наставник сборной России по хоккею Владимир Плющев.

«Барабанов, думаю, это приобретение, конечно, для Казани. <…> Я не знаю причин, но он вроде питерский человек, потом уехал в НХЛ без скандалов. И то, что он не вернулся в свой клуб – возникают определенные вопросы. Питер ставит перед собой задачу выиграть Кубок, а отказ от своего игрока, прошедшего с ним огонь и воду, прошедшего школу НХЛ – это не попадает в логику действий клуба», — рассуждал Плющев.

Сейчас уже можно признать, что большая работа по подписанию игрока – победа тандема Марата Валиуллина и Анвара Гатиятулина, который лично звонил хоккеисту.

Наверняка сейчас где-то в Санкт-Петербурге Роман Ротенберг кусает локти.

Фото на анонсе: ak-bars.ru