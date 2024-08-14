Владимир Плющев: «Никогда не видел в командах Гатиятулина скоростную или активную игру»

Фото: ak-bars.ru

«Барабанов оказался не нужен Питеру, это заставляет задуматься»

Команды уже провели по несколько игр. Как вам «Ак Барс»? Вы видите кардинальные изменения в игре казанцев?

По предсезонным матчам очень сложно делать какие-либо выводы. Например, в прошлом сезоне я видел многие команды на Кубке Губернатора в Москве, и они не предвещали, что будут большие проблемы. А оказалось, что у ЦСКА начались проблемы чуть ли не с первых матчей. Здесь можно сказать только о той селекции, которая идет, и изменениях, которые были в составах.

Хорошо, давайте о селекции. Как вам новички? Барабанов, Коршков и Петан усилили игру в нападении?

Барабанов, думаю, это приобретение, конечно, для Казани. Я даже немного удивлен, почему он не вернулся в родной Питер. Значит, есть проблема, над чем подумать. А что касается всех остальных – идет нормальная селекционная работа. Принесут ли они успех – а у Казани это Кубок Гагарина – это надо видеть их в деле. Так по именам сказать что-то сложно. Но, положа руку на сердце, ничего выдающегося там нет.

По Барабанову имеете ввиду, что он настолько сдал, что оказался не нужен СКА?

Я не знаю причин, но он вроде питерский человек, потом уехал в НХЛ без скандалов. И то, что он не вернулся в свой клуб – возникают определенные вопросы. Питер ставит перед собой задачу выиграть Кубок, а отказ от своего игрока, прошедшего с ним огонь и воду, прошедшего школу НХЛ – это не попадает в логику действий клуба.

Летом много говорили о том, что это будет скоростная команда. Сам Гатиятулин говорит, что хочет видеть активный хоккей с активным прессингом и постоянным движением. Это уже видно?

Игру не видел. Можно говорить только одно: из предыдущей его практики я не видел особо быстрой игры с постоянным жестким прессингом. Тем более что играть с постоянным прессингом – это нереально. Пусть получится, но в предыдущих клубах, которых он работал – там все его тактические схемы не говорили, что команды играли в настолько активный хоккей, что подавляли соперника с первых минут и до конца игры. Посмотрим, что у него получится. Может, у него был не настолько сильный подбор, хотя он вроде в СКА работал. Да и что, в «Тракторе» был не очень сильный подбор игроков? Я бы не сказал.

Есть большие проблемы с обороной и вратарем. В матче с китайским «Куньлунем» были видны серьезные провалы?

Начало сезона. По-разному все вкатываются, по-разному набирают форму. Раз тренерский штаб Билялову доверяет, значит они в него верят.

«Манера игры Шипачева не своеобразная, не лидерская»

У минского «Динамо» впервые подобралась очень добротная команда, способная биться за что-то посерьезнее, чем первый раунд. Теперь у Квартальнова есть право на разговоры о недостатке глубины состава?

Я думаю, что эти разговоры могут быть исключены. Потому что Минск получил всех тех игроков, которых хотел. Я не думаю, что эти приобретения были осуществлены без ведома тренера. Думаю наоборот, он давал заявку на тех игроков. Теперь у Квартального не будет ссылок на недостаток глубины состава. Но я не думаю, что и в прошлом сезоне был состав, с которым нельзя было сделать больше того, что он сделал.

Фото: ak-bars.ru

Вадим Шипачев усилил Минск? Он еще способен быть лидером и вести за собой команду?

Шипачев достаточно видный игрок, но его манера своеобразная. Что касается его способности потащить за собой команду – наверное, в каких-то моментах может потащить. Но харизма должна изо всех щелей брызгать. Он мастер, но хоккей – это жесткая игра, и Вадим не всегда это выдерживает.

У него слишком мягкая манера игры, по-вашему?

- Еще раз говорю: он не всегда выдерживает жесткую игру. С руками и головой у него все нормально, но его манера где-то не соответствует энхаэловской манере игры. Сейчас хоккей стал жесткий, и в нашей лиге достаточно жесткий хоккей. Если, конечно, судьи не будут бить по рукам.

«Звягин во главе «Авангарда»? Вратари – это всегда вратари, которые работают с вратарями»

«Авангард» потерял Ткачева с его огромной зарплатой, Теперь и Рид Буше тоже травмировался. Как можно выбираться из такой ситуации Сергею Звягину?

Если он строил игру на двух этих личностях, то, конечно, ему будет сложно выбираться из этой ситуации. Если же он строил командную игру, то потеря лидеров будет значимой, но не настолько. Индивидуальные действия всегда только подчеркивали уровень команды и вносили определенный шарм в игру. Но победу приносила дисциплина, тактика игровая… Насколько это будет выстроено тренером-вратарем, посмотрим.

Справедливо отметили, что Звягин – вратарь. Как видите будущее «Авангарда» во главе с ним?

Сложно судить. Звягин вошел на тренерский мостик в конце сезона. Сказать, что он за это время мог что-то в команде поменять – ну практически нет. Что-то внести нового – тоже нет, команда уже была в плей-офф. А что будет в этом сезоне – посмотрим. Для меня вратари – это всегда вратари, которые работают с вратарями. Сумеет ли он предложить что-то игрокам, что-то свое, что они воспримут как необходимое… Сложно сказать.

«Металлург» в прошлом сезоне взял всех нахрапом, неожиданностью. В этом сезоне уже не является «темной лошадкой». Ждать что-то подобное прошлому сезону?

«Металлург» сохранил состав. Все ребята, которые прошли с ним в прошлом сезоне, получили хороший опыт. А то, что они будут играть по-другому, ну это классика. Всегда против победителей играют по-другому. То, что у «Магнитки» не будет кордебалет на льду, это однозначно.

Фото: hawk.ru

«Проблемы у СКА и ЦСКА будут однозначно»

Возвращаясь к питерской селекции. Что может остановить СКА в будущем сезоне? Кажется, там набирают дрим-тим без слабых мест. Сначала Кузнецов, теперь Дианжело.

Количество хороших или классных игроков – это еще не команда. Выигрывает любые соревнования именно команда. Есть выражение: «Порядок бьет класс». Для того, чтобы команда была командой, ее надо создать. Говорить о том, что СКА – это однозначный фаворит на Кубок Гагарина я бы не стал.

Не сыграет ли недостаток тренерского опыта снова? Команда меняется каждый год, но в итоге не хватает чего-то другого, а не мастерства.

В принципе, я ответил на этот вопрос. Команда должна дышать в унисон, знать свои слабые и сильные стороны. Каждый должен знать свое место, и что все делается во имя общей победы. Сумеет если это сделать нынешний тренерский штаб, то может быть получится. Но то, что будут проблемы, – это однозначно.

Фото: vk.com/ska

Московские «армейцы» подписали Гурьянова, Просветова, Саморукова, Охотюка, Исхакова, Афанасьева и Дроздова. Вы верите в обновленный ЦСКА?

Я думаю, что в ЦСКА такие же проблемы, как и в СКА. Потому что подбор игроков хорошего среднего уровня – это еще не та команда, которая может претендовать на самые высокие места. Команда делается, а не собирается. Сумеет ли Воробьев сделать из ЦСКА ту команду, которую болельщики привыкли видеть – большой вопрос. Потому что армейский дух – это армейский дух. А там армейским духом особенно не пахнет.

Что нужно добавить, чтобы там был армейский дух?

Нужно, по крайней мере, знать историю и культуру своего клуба. И знать ее настолько досконально и дышать ей, чтобы создавать что-то наподобие того, что было. Я не уверен, что Воробьев сможет это сделать.