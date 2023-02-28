Разиль Валеев посоветовал молодым писателям чаще обращаться к современности

фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Народный поэт Татарстана Разиль Валеев поделился впечатлениями после знакомства с работами молодых писателей, поступившими на соискание премии Шарифа Камала.

«Молодые писатели пишут не о своем времени, которое они знают, а о тех временах, в которые жили их родители, бабушки и дедушки. Только что мы побеседовали с девушкой, она описывает в своем рассказе 50-е годы, которых сама не видела», — пояснил он корреспонденту «Татар-информа».

Разиль Валеев советует молодым писателям обращаться к современным темам, раскрыть современные отношения. «Наши 70–80-летние писатели не могут писать как современная молодежь. Я тоже не могу писать как они», — объяснил председатель жюри конкурса.

Организаторы также обратили внимание, что в этом году заметно увеличилось количество работ, затрагивающих тему религии. Разиль Валеев считает, что на выбор авторов влияют их собственные убеждения. В таких работах чувствуется довольно хорошее знание религии, но зачастую это сводится к внешней атрибутике, в текстах нет глубокого анализа, отмечает писатель.

«Нет самого главного для рассказа — события с последующей моралью, выводом. Чтобы было событие, ты должен сам его пережить. Они еще молоды, с таким событием не встречались. Поэтому они пишут о том, что прочитали в книгах, слышали от людей, излагают в своем стиле», — пояснил Разиль Валеев.

«Мудрые мысли и жизненный опыт приходят со временем», — резюмировал писатель.

Сегодня в Казани, в Доме татарской книги, были объявлены лауреаты литературной премии имени Шарифа Камала за 2022 год. На соискание премии в этом году поступили 32 произведения в жанре проза и 11 переводов.

В номинации «Проза» лауреатами стали Светлана Мухаммадиева и Гульназ Ахмадиева.