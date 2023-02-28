В Казани объявлены лауреаты премии Шарифа Камала 2022 года

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня в Казани, в Доме татарской книги прошло вручение литературной премии имени Шарифа Камала за 2022 год. На соискание премии в этом году поступили 32 произведения в жанре проза и 11 переводов. Всем авторам были вручены специальные дипломы и подарки от Дома татарской книги.

«Литературная премия Шарифа Камала – важный для министерства проект. В этом году мы награждаем больше лауреатов – двух лучших переводчиков и двух лучших прозаиков», – сказал в своем выступлении заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Мне всегда радостно видеть в этом зале молодые лица. Значит, живет не только имя Шарифа Камала, но и его дело – целая литературная традиция. Вместе с вами национальная литература будет жить и развиваться», – выразил уверенность Дамир Натфуллин.

В номинации «Художественный перевод» премии удостоились Марат Гильмутдинов и Ралия Зайнуллина за перевод произведения Шарифа Камала «Ата» (“Отец”). Победителей поздравила декан Высшей школы международных отношений и востоковедения КФУ Эльмира Хабибуллина.

В номинации «Проза» лауреатами стали Светлана Мухаммадиева и Гульназ Ахмадиева. Молодых писателей поздравил народный поэт Татарстана, председатель жюри конкурса Разиль Валеев. Он отметил, что в этом году качество поступивших работ выросло.

Кариевский театр учредил специальную премию в рамках литературного конкурса имени Шарифа Камала. Премии удостоился Ильяс Хазиев.

Лауреатов правнук Шарифа Камала Айрат Байгильдиев проводил на второй этаж Дома татарской книги, где расположен музей писателя. По традиции они подписались на памятной книге пером самого Шарифа Камала.