Разиль Валеев: «Мы с Ренатом Ибрагимовым хотели написать песню о матерях, но не успели»

Поэт и писатель Разиль Валеев поделился с «Татар-информом» воспоминаниями о скончавшемся накануне певце Ренате Ибрагимове. Он назвал их отношения «очень близкими».

По словам собеседника агентства, дружба завязалась полвека назад — в далеком 1972 году. «Композитор Рашид Абдуллин попросил написать текст к песне „Тосле жыры” („Цветная песня”) для молодого исполнителя Рената Ибрагимова. Он познакомил нас, и мы сразу подружились. Ренат был не только интересным собеседником со своим взглядом на любой предмет разговора, но и человеком, обладающим качеством, которого мне в то время не хватало — во всех и во всем он всегда старался найти что-то хорошее. Оно меня всегда поражало и восхищало», — рассказал Валеев.

За годы сотрудничества триумвират в лице Рената Ибрагимова, Рашида Абдуллина и Разиля Валеева создал 17 песен. «Успех этих песен заключался в том, что каждый из нас делал свой вклад в их написание. Я не встречал более заинтересованного в творческом процессе рождения песен человека, чем Ренат Ибрагимов. Он не просто исполнял их, он принимал самое активное участие в их создании», — отметил он.

Именно благодаря Ренату Ибрагимову Разиль Валеев стал вхож в круг татарских исполнителей и деятелей культуры. «Он ввел меня в свою профессиональную среду. Он всегда хорошо чувствовал литературную основу всех песен — это был его природный дар. Я всегда прислушивался к его критике моих работ», — подчеркнул Валеев.

Буквально несколько недель назад Ренат Ибрагимов обратился к Разилю Валееву с просьбой написать текст к новой песне. «Он поделился: „Разиль, я все больше и больше скучаю по своей матери. Давай посвятим песню всем матерям”. Он хотел исполнить ее к своему 75-летию. Мы хотели написать эту песню, уже были кое-какие задумки, но не успели», — добавил Разиль Валеев.

Ранее стало известно, что накануне ушел из жизни певец, народный артист РСФСР, композитор, продюсер Ренат Ибрагимов. Ему было 74 года. Прощание организовано в Московской соборной мечети. Похоронят певца на мусульманском участке Волковского кладбища в Мытищах.