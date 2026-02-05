Разговорный клуб татарского от «Миллиарда.Татар» приглашает на новую встречу

Алексей Арзамасов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Разговорный клуб татарского языка, организованный изданием «Миллиард.Татар», приглашает на новую беседу. Она состоится в следующий вторник, 10 февраля, сообщается в Telegram-канале лектория «Миллиард.Татар».

Участники первой встречи изучили основы произношения и главные правила татарского языка под руководством профессора Алексея Арзамазова – полиглота, самостоятельно выучившего татарский. Важным моментом мероприятия стало присутствие носителей языка, которые продемонстрировали правильное произношение сложных для только начинающих изучать татарский звуков.

Мероприятия разговорного клуба будут проходить в Казани в офлайн-формате на протяжении февраля. Участникам встреч помогут овладеть бытовым уровнем владения татарским языком и общаться на простые темы.

Встречи будут начинаться в 18 часов. В последнюю неделю месяца состоятся сразу две встречи. Предварительный календарь таков: 10, 18, 20 и 24 февраля 2026 года. Занятия будут проходить в здании АО «Татмедиа» (ул. Декабристов, д. 2).

Алексей Арзамазов – доктор филологических наук, профессор РУДН, руководитель лаборатории многофакторного гуманитарного анализа и когнитивной филологии Казанского научного центра РАН, профессор Академии наук РТ.