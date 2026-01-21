«Миллиард.Татар» запускает интенсив по изучению татарского языка с профессором РУДН

Алексей Арзамазов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Команда «Миллиард.Татар» вместе с известным российским лингвистом Алексеем Арзамазовым запускает новый образовательный проект по изучению татарского языка. Об этом сообщили в Телеграм-канале лектория «Миллиард.Татар».

Арзамазов – профессор РУДН, руководитель Лаборатории многофакторного гуманитарного анализа и когнитивной филологии Казанского научного центра РАН, а также профессор Академии наук Татарстана.

Проект представляет собой интенсивный курс из пяти занятий. Его цель – помочь участникам освоить основы татарского языка и при достаточной вовлеченности начать говорить на бытовые темы. Интенсив рассчитан как на тех, кто давно хотел начать изучение языка, но не знал, с чего начать, так и на тех, кто планирует вернуться к занятиям после перерыва.

Каждая встреча будет длиться два часа. За это время участники будут осваивать базовый уровень владения татарским языком. Организаторы делают акцент на лексику и простую грамматику, необходимую для разговорной речи, без углубления в сложные глагольные конструкции и заучивания объемных правил.

Занятия пройдут в Казани в офлайн-формате. В феврале 2026 года в рамках клуба «Миллиард.Татарча» запланировано пять встреч. Каждое занятие будет состоять из двух блоков: грамматико-лексического и этно-коммуникативного. Численность группы ограничена – до 20 человек.

Предварительный график встреч: 4, 11, 18, 20 и 25 февраля 2026 года. Местом проведения станет район станции метро «Козья слобода», точная локация будет объявлена дополнительно.

Для участников интенсива будет создана отдельная группа в Телеграме. В ней организаторы будут публиковать домашние задания и отвечать на вопросы. Первое задание участники получат за неделю до начала курса – Алексей Арзамазов подготовит список простых слов, которые нужно будет выучить перед первым занятием.