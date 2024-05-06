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Разгерметизация кабины пилотов стала причиной возвращения самолета Москва - Оренбург
Причиной, по которой развернули рейс Москва – Оренбург, стала разгерметизация кабины пилотов, сообщает ТАСС.
По данным агентства, самолет благополучно приземлился в «Шереметьево».
Ранее мы сообщали, что самолет Airbus A321-211 вылетел из столицы около 13:44 по московскому времени, однако примерно через полчаса в районе города Арзамас экипаж был вынужден подать сигнал тревоги. В результате воздушное судно кардинально изменило свой курс, развернувшись в «Шереметьево».
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