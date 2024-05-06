Рейс Москва - Оренбург подал сигнал ЧС и повернул на Нижний Новгород

Тревожная ситуация сложилась с рейсом авиакомпании Nordwind, который следовал из Москвы в Оренбург, передает РИА Новости.

Согласно данным авиатрекингового сервиса Flightradar24, самолет Airbus A321-211 вылетел из столицы около 13:44 по московскому времени, однако примерно через полчаса в районе города Арзамас экипаж был вынужден подать сигнал тревоги.

В результате воздушное судно кардинально изменило свой курс, развернувшись в сторону аэропорта вылета. По последним данным, посадка рейса планируется в «Шереметьево». Предварительно, на борту судна возникли технические неполадки.

Это уже не первый инцидент с подачей тревожных сигналов на авиарейсах в последнее время. Ранее аналогичная ситуация произошла на борту самолета «Уральских авиалиний», направлявшегося из Москвы в Душанбе. Там сигнал тревоги был активирован из-за пассажира, потерявшего сознание во время полета.

Кроме того, недавно сигнал о чрезвычайном происшествии поступил с рейса из Самары в египетскую Хургаду. При переходе на следующий эшелон в кабине пилотов сработало предупреждение о риске столкновения с землей, несмотря на штатное следование по маршруту. Тем не менее, экипаж принял решение продолжить полет по назначению.