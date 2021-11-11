Раздача еды мигрантам на границе Польши с Беларусью переросла в давку

Во время раздачи еды от представителей ООН беженцам, находящимся на границе Беларуси с Польшей, началась давка, передает РИА Новости..

Сообщается, что представитель УВКБ ООН в Беларуси Мамо Мулусеу прибыл в лагерь, развернутый мигрантами на границе. Его сразу же окружили сотни мигрантов, но представитель попросил всех держать дистанцию

В Telegram-канале агентства также появилось видео, на которое попала драка нескольких мигрантов во время раздачи продовольствия.

Напомним, что из-за наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси на приграничной территории Президент Польши Анджей Дуда ввел в этом районе режим чрезвычайного положения. Охранять границу помогает армия и полиция.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что около 3 тыс. беженцев начали устанавливать на белорусско-польской границе палатки и разводить костры.