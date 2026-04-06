Разбитые окна после аварии на «Нижнекамскнефтехиме» восстановят до конца недели

На базе Единого ситуационного центра Нижнекамского района организована работа по обращениям жителей, связанным с повреждением окон и балконных конструкций после аварии на предприятии «Нижнекамскнефтехим», сообщил глава района Радмир Беляев на деловом понедельнике.

«Всего за данный период принято 131 обращение, они все отработаны. 24 заявки выполнены. Дата завершения последней установки по обращениям – 10 апреля», – отметил он.

По словам Беляева, работы находятся на постоянном контроле, чтобы максимально быстро вернуть людям привычный комфорт. «По договоренности с компанией «Сибур» все расходы в данном направлении компания взяла на себя», – добавил глава района.