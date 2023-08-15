Рахмон выразил соболезнования Путину после трагедии в Дагестане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования в связи с инцидентом в Махачкале. Телеграмма направлена в адрес Президента России Владимира Путина.

«С чувством глубокой печали восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва на автозаправочной станции в городе Махачкале Республики Дагестан», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте таджикского лидера.

Рахмон передал соболезнования родным и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Напомним, что в результате взрыва АЗС, произошедшего вчера вечером, погибли 35 человек, в том числе три ребенка.

Свои соболезнования родным и близким погибших сегодня выразил Раис Татарстана Рустам Минниханов.