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Политика 15 августа 2023 18:20

Рахмон выразил соболезнования Путину после трагедии в Дагестане

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования в связи с инцидентом в Махачкале. Телеграмма направлена в адрес Президента России Владимира Путина.

«С чувством глубокой печали восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва на автозаправочной станции в городе Махачкале Республики Дагестан», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте таджикского лидера.

Рахмон передал соболезнования родным и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Напомним, что в результате взрыва АЗС, произошедшего вчера вечером, погибли 35 человек, в том числе три ребенка.

Свои соболезнования родным и близким погибших сегодня выразил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

#соболезнования #Эмомали Рахмон
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