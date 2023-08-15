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Общество 15 августа 2023 12:05

Минниханов выразил соболезнования главе Дагестана с связи с гибелью людей при взрыве АЗС

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Минниханов выразил соболезнования главе Дагестана с связи с гибелью людей при взрыве АЗС
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил главе Дагестана Сергею Меликову телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью и ранением людей из-за взрыва АЗС в Махачкале.

«В Татарстане глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва на автозаправочной станции на окраине Махачкалы. От имени жителей республики, от себя лично выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял в огне самых близких и дорогих людей», — подчеркнул Рустам Минниханов.

«Разделяем боль этой трагедии с братским народом Дагестана, желаем сил и стойкости семьям, которых коснулось горе, скорейшего выздоровления и восстановления пострадавшим», — добавил Раис Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что число погибших в результате взрыва АЗС в Махачкале выросло до 35 человек.

#Официальная хроника #Рустам Минниханов #взрыв #Дагестан
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