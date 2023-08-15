Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов выразил соболезнования главе Дагестана с связи с гибелью людей при взрыве АЗС
Раис Татарстана Рустам Минниханов направил главе Дагестана Сергею Меликову телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью и ранением людей из-за взрыва АЗС в Махачкале.
«В Татарстане глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва на автозаправочной станции на окраине Махачкалы. От имени жителей республики, от себя лично выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял в огне самых близких и дорогих людей», — подчеркнул Рустам Минниханов.
«Разделяем боль этой трагедии с братским народом Дагестана, желаем сил и стойкости семьям, которых коснулось горе, скорейшего выздоровления и восстановления пострадавшим», — добавил Раис Татарстана.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что число погибших в результате взрыва АЗС в Махачкале выросло до 35 человек.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»