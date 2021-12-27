Рахмон пригласил Путина посетить Таджикистан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, находящийся в Санкт-Петербурге с рабочим визитом, пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба таджикского лидера по итогам переговоров.

Согласно сообщению, Путин и Рахмон затронули в разговоре сотрудничество России и Таджикистана как в двустороннем формате, так и в рамках ООН. В частности, они обсуждали партнерство в экономической сфере: металлургии, горнодобывающей промышленности, строительстве, здравоохранения и фармацевтике. По словам Президента Таджикистана, состоявшееся мероприятие стало «хорошей возможностью для обсуждения перспектив сотрудничества между двумя странами».

«В ходе встречи был обсужден вопрос создания Совета по привлечению прямых инвестиций России в экономику Таджикистана для активизации инвестиционного сотрудничества и усиления работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству для содействия этому процессу», — отметили в пресс-службе таджикского лидера.

Также были затронуты темы развития и укрепления сотрудничества в области энергетики, культурно-гуманитарных связей, трудовой миграции, науки, образования, культуры и здравоохранения.

Напомним, что завтра Эмомали Рахмон и представители ряда других стран примут участие в неформальном саммите глав государств СНГ.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Россия продолжит укреплять обороноспособность Таджикистана, осуществляя поставки военной техники и вооружений. Он добавил, что военная база РФ в стране — один из значимых залогов безопасности в регионе.