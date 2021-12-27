Путин: Военная база РФ в Таджикистане — залог безопасности в регионе

Россия помогает укрепить обороноспособность Таджикистана, осуществляя поставки оружия и техники. Об этом во время встречи с коллегой из республики Эмомали Рахмоном заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Вы знаете, что мы активно работаем по линии укрепления обороноспособности Таджикистана. В последнее время в соответствии с нашими договоренностями были осуществлены необходимые поставки вооружения, техники для того, чтобы укрепить Вооруженные Силы Таджикистана, с тем чтобы Таджикистан мог эффективно противодействовать любым угрозам, которые исходят извне в отношении вашей страны», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Он отметил, что разделяет беспокойство главы Таджикистана по поводу ситуации на границах с Афганистаном.

Российский лидер подчеркнул, что военная база России, размещенная на территории дружественной республики, — это один из значимых элементов безопасности в регионе.

«Знаю, что вы тоже в контакте постоянно с нашими военными, контролируете ситуацию, помогаете нашим военным там, для того чтобы они жили в нормальных условиях. Будем работать и дальше по этому направлению», — подытожил глава государства.

Ранее на ежегодной пресс-конференции Путин призвал страны, нанесшие ущерб Афганистану, оказать помощь местному населению.