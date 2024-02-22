Рахмон предложил Минниханову организовать татарстано-таджикский бизнес-форум

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибыл накануне в Казань для участия в церемонии открытия «Игр будущего». На встрече обсуждались возможности расширения двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Так, Рахмон предложил организовать таджикско-татарстанский бизнес-форум в рамках конференции по сотрудничеству России и Таджикистана, а также призвал расширять сотрудничество в промышленности, спортивной сфере, в частности в рамках «Игр будущего».

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан вносит вклад в укрепление дружеских связей России и Таджикистана. Только за прошлый год товарооборот региона с Таджикистаном составил 30 млн долларов. При этом у сторон есть все возможности для дальнейшего роста этого показателя.

«Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке Таджикистана. В свою очередь, и компании из Таджикистана могли бы увеличить свои поставки в Татарстан», — заметил руководитель республики.

По его словам, в РТ наблюдается высокий интерес к развитию отношений в области нефтехимии, сельского хозяйства, здравоохранения и информатизации.

«Между нашими странами устойчивая динамика взаимодействия. Мы настроены и далее принимать необходимые меры для развития отношений, заинтересованы в инвестиционном сотрудничестве с Татарстаном, в том числе в сфере промышленности», — отметил, в свою очередь, Эмомали Рахмон и поздравил Раиса Татарстана с успешным запуском «Игр будущего».

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, Президент Таджикистана оставил запись в Книге почетных гостей.

«Приятно вновь посетить славный город и символ его многовековой истории, уникальный историко-архитектурный памятник — Казанский Кремль. Всем жителям благодатного края Татарстана искренне желаю добра, благополучия и дальнейшего процветания! Пусть мир и согласие царят в каждом доме», — написано в книге.

Судя по фотографиям, опубликованным на портале Раиса РТ, Рустам Минниханов наградил гостя орденом «Дуслык». Напомним, что накануне наградой были отмечен Президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.