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Президент Таджикистана Рахмон прибыл в Казань на саммит БРИКС
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.
В аэропорту главу государства встретили Премьер-министр РТ Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.
Таджикского лидера сопровождают первый заместитель Премьер-министра, министр иностранных дел, Помощник Президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей, министр промышленности и новых технологий и другие официальные лица. Об этом сообщает информагентство «Ховар».
Объединение включает в себя такой формат работы, как «аутрич». Это региональный подход, подразумевающий приглашение на саммит лидеров соседних стран в регионе председательствующего государства. Темой заседания данного формата станет «БРИКС и Глобальный Юг-совместное строительство лучшего мира». Таджикистан поддерживает взаимовыгодные отношения практически со всеми государствами-участниками БРИКС.
Это второй визит Президента Таджикистана в Казань с начала года. Напомним, что Рахмон прилетал в феврале для участия в церемонии открытия «Игр будущего». Тогда же он провел переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, находясь в Казани.
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