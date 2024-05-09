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Рахмон назвал вопрос трудовых мигрантов щепетильным и предложил Путину обсудить его
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Московском Кремле упомянул ситуацию с трудовыми мигрантами в РФ, отметив важность этой проблемы для его страны. Об этом сообщает ТАСС.
«Конечно, сегодня я хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы, особенно по отношению к нашим трудовым мигрантам. Это для нас очень такой щепетильный и один из главных вопросов», — подчеркнул таджикский лидер.
В ходе беседы Рахмон также выступил «против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом». «Терроризм не имеет национальности и не имеет религии», — заметил он, акцентировав, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» «абсолютно неприемлем» для его народа.
«Это то, что наносит серьезный урон по имиджу, истории, культуре, традициям нашей нации. Мы будем в дальнейшем работать с вами в тесном контакте по этому вопросу», — пояснил он.
Рахмон также назвал Россию стратегическим партнером Таджикистана и отозвался о ней как о центре светской цивилизации на постсоветском пространстве. День Победы он счел единственным оставшимся общенациональным праздником, объединяющим страны бывшего СССР.
В свою очередь Владимир Путин поблагодарил таджикского коллегу за слова соболезнования, сказанные после теракта в «Крокус Сити Холле». «Терроризм представляет угрозу для всех стран, для России и для Таджикистана. Работа эта налажена», — отметил он.
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