Источники госагентств назвали корректной российскую версию разговора Лаврова и Мухриддина

Фото: пресс-служба МИД РФ

Корректная версия разговора министров иностранных дел России и Таджикистана Сергея Лаврова и Сироджиддина Мухриддина была изложена в сообщении пресс-службы МИД РФ. Об этом заявили анонимные источники РИА Новости и ТАСС.

«Корректная версия разговора изложена в публикации МИД России», — заверили собеседники обоих агентств.

Публикации министерств иностранных дел РФ и Таджикистана не совпадают в ряде моментов. В частности, согласно российской версии, Сергей Лавров подчеркнул временный характер принимаемых на границе мер и связал их с терактов в концертном зале «Крокус Сити Холл».

В таджикской версии этот аспект вовсе не упоминается, но обращается внимание на то, что, по оценке Мухриддина, тезис его российского коллеги о ненаправленности принимаемых мер «против конкретной нации или религии» «несовместим с реальной обстановкой». «<...> негативные действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана», — выразил уверенность он.

Кроме того, согласно информации таджикского внешнеполитического ведомства, его руководитель заметил, что «негативное отношение к гражданам Таджикистана и повсеместное нарушение их прав и свобод не соответствуют принципам двусторонних отношений».

Помимо этого, Мухриддин упомянул необходимость соблюдения российской стороной базовых двусторонних и многосторонних нормативно-правовых актов (включая Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25 мая 1993 года и Договора о союзническом взаимодействии, ориентированном в XXI век, от 16 апреля 1999-го).

В свою очередь Лавров будто бы «выразил понимание реакции таджикской стороны» на ситуацию, в которой оказались граждане этой центральноазиатской страны.