Рахимов спокоен, лидеры – на паузе: как живет «Рубин» после первой победы в Премьер-лиге

«Победа поднимает настроение, но атмосфера внутри команды и до игры была хорошей»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Победа поднимает настроение. Она дает эмоции»

Субботняя победа «Рубина» над «Крыльями Советов» стала настоящей отдушиной для главного тренера казанцев Рашида Рахимова. Если еще неделю назад в сети появлялись новости о скорой отставке специалиста и представить подобную ситуацию можно было вполне просто, то здесь и сейчас вопрос об увольнении Рахимова не стоит.

В «Рубине», несмотря на информацию «ТИ-Спорт» о шорт-листе из кандидатов, заявили о полном доверии к главному тренеру и теперь ждут, что он, в свою очередь, будет подкреплять этакий кредит положительными результатами. Свои первые три очка казанцы добыли спустя месяц после старта сезона. И далее календарь у «Рубина» предстоит не менее простой.

Однако, по словам Рахимова, победа над «Крыльями» дала казанским футболистам столь необходимый импульс, который пригодится команде в дальнейшем.

«Победа поднимает настроение, но атмосфера внутри команды и до игры была хорошей. Не было таких положительных эмоций, потому что победа дает эти эмоции», – сказал наставник в ходе открытой тренировки для представителей СМИ, на которой, к слову, выглядел более спокойным, нежели неделями ранее.

Победа над «Крыльями Советов» дала казанским футболистам столь необходимый импульс Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фамейе и Рожков – в лазарете, Вуячичу дали паузу

Вторым главным вопросом на базе клуба являлось состояние травмированных футболистов. Лидер атаки «Рубина» Джоэль Фамейе пропустил уже три матча кряду, а «министр обороны» – Игор Вуячич в крайней игре с «Крыльями» несколько раз падал на газон. Многие восприняли субботнее выступление черногорца не более чем затяжку времени, а возможно, повреждение действительно имело место быть. Так или иначе, свою паузу в тренировочном процессе Вуячич получил.

Что касается Фамейе, то о сроках восстановления главный тренер не сообщил, сказав лишь, что в клубе будут смотреть на его состояние в течение двух-трех дней. Аналогичная ситуация и у летнего новичка Рахимова Мацея Рыбуся, который, напомним, уже пропускал стартовый отрезок сезона и более, чем за месяц отыграл всего 63 минуты. Пока трансфер польского защитника выглядит, наверное, самым провальным.

Хотя у Мацея есть все шансы отыграть упущенное. В лазарете сейчас находится и его коллега по амплуа, 18-летний воспитанник «Рубина» Илья Рожков.

«Состояние Рожкова? Посмотрим, может быть, на следующей неделе, будет тренироваться» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рашид Маматкулович, как состояние Рожкова?

Было повреждение связки, мы не будем форсировать. Посмотрим, может быть, на следующей неделе, будет тренироваться.

Команда тренируется в двухразовом режиме?

Только сегодня. Скоростную и силовую работу мы провели утром, а игровую вечером.

«У «Динамо» и без Захаряна достаточно большая обойма»

Что касается предстоящего соперника, московского «Динамо», то сейчас московский клуб набрал невероятный ход. В последних четырех матчах одержано четыре победы, три из которых над «Зенитом», «Краснодаром» и ЦСКА. В турнирной таблице Премьер-лиги подопечные Марцелла Лички идут третьими и являются одной из самых забивных команд чемпионата.

Если пытаться охарактеризовать «бело-голубых» простым языком, то сейчас «Динамо» – это улучшенная версия «Крыльев Советов», которых казанцы обыграли на прошлой неделе. Философия Лички схожа с той, которой придерживается в Самаре Игорь Осинькин: свобода на поле, игра в атаку, а главное – сами игроки должны получать удовольствие от футбола. Пока у чешского специалиста получается комбинировать это и с положительным результатом.

«У «Динамо» и без Захаряна достаточно большая обойма. Нормальный процесс, когда игроки уходят» Фото: rfs.ru

При этом для московского клуба есть и не самые приятные моменты. Один из них – потеря Арсена Захаряна, переехавшего на неделе в испанский «Реал Сосьедад». Без него «Динамо» явно лишится всего своего атакующего потенциала. Хотя, справедливости ради, две последние победы над «Балтикой» и ЦСКА «бело-голубые» одержали без участия в матче Арсена.

«У «Динамо» и без Захаряна достаточно большая обойма, тем более у них еще будут приобретения. Команда хорошего уровня, игроки с хорошим уровнем технической оснащенности. Хороший соперник. Нормальный процесс, когда игроки уходят. Нужно порадоваться за Арсена, он попал в хороший чемпионат», – подчеркнул Рахимов.

«Рубин» не стал сильнее, но стал увереннее

«Рубину» же на фоне минувшей победы над «Крыльями» принимать «Динамо» теперь будет намного легче. Рашид Рахимов на деле опробовал противодействия быстрому атакующему сопернику. «Рубиновые» грамотно разобрали команду Игоря Осинькина и лишили ее главного – быстрого выхода из обороны в атаку.

«Рубину» на фоне минувшей победы над «Крыльями» принимать «Динамо» теперь будет намного легче Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Иногда для этого предпринимались варианты в виде жестких стыков в центре поля, иногда сразу несколько казанских игроков бросались на вратаря соперника Ивана Ломаева, мешая ему быстро вывести мяч в игру. Так или иначе, «Рубин» добыл заветные три очка, которые заметно улучшили ситуацию не только с турнирной, но и с психологической точки зрения.

При этом, говоря о качестве игры, команда Рахимова до сих пор далека от своего идеала. Ведь болельщиков, приходящих на стадион, помимо результата интересует еще и яркий привлекательный футбол. В эпоху Fan ID это становится актуальнее, чем когда бы то ни было. Пока же «Рубин» с трудом может предоставить своим поклонникам и то и другое.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru