Черчесов и «Рубин»: все о переговорах и какой ультиматум поставили Рахимову в Казани

«Рубин» начал прощупывать почву по отношению к Станиславу Черчесову уже сейчас

Фото: © «Татар-информ»

Черчесов – в шорт-листе «Рубина»

Спустя месяц с начала футбольного сезона «Рубин» Рашида Рахимова остается единственной командой Премьер-лиги, не одержавшей ни одной победы в чемпионате и Кубке России. Нельзя сказать, что казанцы играют из рук вон плохо, но конечный результат всегда стоит особняком. В этом плане у «Рубина» все сложно – три поражения в трех последних матчах с общим счетом 1:8. Пора задумываться о переменах?

Именно так решили в руководстве казанского клуба и заблаговременно начали поиск потенциальных кандидатов на пост нового главного тренера команды. По информации «ТИ-Спорт», прямо сейчас в шорт-листе боссов «Рубина» находятся три российских специалиста. Один из них – экс-тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Последние полтора года бывший «полевой командир» сборной России рулил венгерским «Ференцварошем». И за небольшой период успел со своей командой дважды стать чемпионом страны, а также выиграть национальный кубок. Кроме того, именно под руководством Черчесова клуб из Будапешта впервые за 47 лет добрался до еврокубковой весны, выйдя в 1/8 финала Лиги Европы.

Этим летом «Ференцварош» слишком рано вылетел из Лиги чемпионов, а Черчесов был отправлен в отставку. Но вряд ли единичный провал способен перекрыть собой остальные достижения россиянина в Будапеште. Венгерский опыт Черчесова в любом случае стоит признать успешным. Поэтому и возвращение 59-летнего специалиста в чемпионат России остается лишь вопросом времени и места работы.

Нельзя сказать, что казанцы играют из рук вон плохо, но конечный результат всегда стоит особняком Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По пути Слуцкого? «Рубин» нацелился на отставника из Европы

В Казани в этом смысле подсуетились довольно быстро. И пока в других больших клубах с тренерами полный порядок, «Рубин» начал прощупывать почву по отношению к Черчесову уже сейчас.

В 2019-м году, к слову, похожим образом казанцы перехватили и Леонида Слуцкого. В ноябре специалист покинул голландский «Витесс», а уже в декабре сменил на посту тренера «Рубина» Романа Шаронова. Вряд ли тогда кто-то мог подумать, что именно со Слуцким команда вылетит из РПЛ, но на тот момент сам факт назначения выглядел сильным и многообещающим шагом.

Что касается Черчесова, то в непосредственные переговоры со специалистом «Рубин» еще не вступал. Его кандидатура пока находится лишь на бумаге. Подтвердил отсутствие диалога с клубом накануне и сам Станислав Саламович.

«Считаю необходимым внести ясность, тем более в ситуации, когда команде нужно готовиться к матчу РПЛ с «Крыльями», который состоится уже в пятницу, а не читать ерунду в интернете. Так вот, никаких контактов с представителями казанского клуба не было и быть не могло, пока там работает главный тренер. Это мой основной принцип – в такой ситуации никогда не стану говорить о возможном контракте», – заявил экс-тренер сборной России.

Однако любопытно, что сама формулировка комментария косвенно выдает, что Черчесов и «Рубин» – вполне реальный вариант. Нет типичного ответа про «отсутствие переговоров», зато есть ремарка о «возможном контракте» и неприемлемости ведения диалога с клубом, пока командой руководит Рахимов. Да и столь «глубокие» познания о пятничном матче с «Крыльями Советов» навевают некоторые мысли.

Спустя месяц с начала футбольного сезона «Рубин» Рашида Рахимова остается единственной командой Премьер-лиги, не одержавшей ни одной победы в чемпионате и Кубке России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рахимову дали две игры на исправление ситуации

Что до самого матча, то для Рахимова это будет, наверное, главное испытание в казанском периоде карьеры. Не столько с футбольной, сколько с психологической точки зрения. Терпение боссов «Рубина» потихоньку подходит к концу, и если уже в ближайшее время команда резко не начнет выигрывать, то до отставки совсем недалеко.

Так, на неделе известный журналист Иван Карпов сообщил, что руководство казанского клуба дало Рашиду Маматкуловичу два матча на исправление ситуации – с «Крыльями Советов» 18 августа и «Динамо» 26 августа. Обе игры, напомним, состоятся в Казани.

В недавних материалах мы уже говорили, что именно август должен стать для Рахимова решающим. На последний месяц лета выпало сразу пять домашних матчей «Рубина». Два из них («Спартак» – 1:4 и «Локомотив» – 0:1) казанцы уже проиграли. Впереди еще три: два в чемпионате и один в Кубке России.

Однако хуже всего для Рахимова, что именно эти решающие матчи выпали на встречи с командами из топ-6. У «Динамо» одно поражения в чемпионате, у «Крыльев» и «Урала» – по нулям.

Игоря Осинькина летом сватали в Казань Фото: pfcks.ru

Пройдет ли Рахимов проверку «Крыльями»?

Говоря о ближайшем «Волжском дерби», то здесь и сейчас «Крылья» – абсолютный фаворит и крайне неудобный для «Рубина» соперник. Молодая банда Игоря Осинькина, которого летом сватали в Казань, летит в атаку, создает постоянное напряжение, при этом почти не допускает опасности у собственных ворот.

В турнирной таблице чемпионата самарцы идут пятыми, пропуская вперед лишь «Спартак», ЦСКА, «Урал» и «Краснодар». Зато по продвинутой статистике «Крылья» – безоговорочный лидер Премьер-лиги. И по xPTS (ожидаемым очкам), и по xG (ожидаемым забитым голам) волжане идут первыми, а по xGA (ожидаемым пропущенным голам) находятся в лидирующей пятерке.

«Рубин» же по всем трем ключевым показателям не входит даже в первую десятку. Так что нынешнее положение дел клуба – закономерное следствие, а не случайные неудачи. Проблему потенциально могли бы решить усиления игроками, о которых так часто просит Рахимов. Но либо под него никто не едет, либо руководство клуба больше не собирается давать тренеру, который не справляется с имеющимся материалом, карт-бланш на трансферы.

В любом случае развязка всей этой истории должна произойти уже скоро. Новое руководство клуба за полгода уже успело зарекомендовать себя как управленцев, не желающих долго терпеть. После малейших провалов в отставку уходили Юрий Уткульбаев и Эдуард Сафонов. Рахимов на их фоне исключением стать не должен.