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«Равняюсь на своих товарищей на СВО»: в Альметьевске прошла отправка контрактников
В Альметьевске состоялась отправка военнослужащих, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ для прохождения военной службы. От городской администрации для них был выделен специальный автобус.
Ребята отправились в учебный гарнизон, где в ближайшие несколько месяцев их будет ожидать усиленная подготовка. Инструкторы гарнизона обучат бойцов тактике ведения боя и тактической медицине, одобренной командованием подразделений.
«Я равняюсь на своих товарищей, которые сейчас находятся на СВО. И желание у меня так же помогать, к своим товарищам присоединиться», — поделился один из добровольцев.
В пресс-службе Альметьевского района «Татар-информу» уточнили, что в городе ведется активная работа по набору военнослужащих на службу по контракту.
В военкомате города по адресу ул. Р. Фахретдина, 11а открыт пункт отбора. Кандидат может пройти оформление на службу в течение трех часов.
«В городе размещены рекламные баннеры, транслируются агитационные ролики в СМИ, в городском общественном транспорте. Буклеты разосланы по предприятиям района, сельским поселениям, торговым центрам и кафе.
Рекламный баннер установлен с торца здания военного комиссариата, а рекламные щиты — вдоль дороги в многолюдных местах. Размещена бортовая реклама на пассажирской „Газели“, предназначенной для мобильного пункта по отбору граждан по контракту», — поделились в администрации.
Для получения консультации об условиях прохождения военной службы по контракту, в военном комиссариате района организована круглосуточная горячая линия по телефону +7 (8553) 43-63-90 (92).
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах можно на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
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