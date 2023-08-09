«Равняюсь на своих товарищей на СВО»: в Альметьевске прошла отправка контрактников

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

В Альметьевске состоялась отправка военнослужащих, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ для прохождения военной службы. От городской администрации для них был выделен специальный автобус.

Ребята отправились в учебный гарнизон, где в ближайшие несколько месяцев их будет ожидать усиленная подготовка. Инструкторы гарнизона обучат бойцов тактике ведения боя и тактической медицине, одобренной командованием подразделений.

«Я равняюсь на своих товарищей, которые сейчас находятся на СВО. И желание у меня так же помогать, к своим товарищам присоединиться», — поделился один из добровольцев.

В пресс-службе Альметьевского района «Татар-информу» уточнили, что в городе ведется активная работа по набору военнослужащих на службу по контракту.

В военкомате города по адресу ул. Р. Фахретдина, 11а открыт пункт отбора. Кандидат может пройти оформление на службу в течение трех часов.

«В городе размещены рекламные баннеры, транслируются агитационные ролики в СМИ, в городском общественном транспорте. Буклеты разосланы по предприятиям района, сельским поселениям, торговым центрам и кафе.

Рекламный баннер установлен с торца здания военного комиссариата, а рекламные щиты — вдоль дороги в многолюдных местах. Размещена бортовая реклама на пассажирской „Газели“, предназначенной для мобильного пункта по отбору граждан по контракту», — поделились в администрации.

Для получения консультации об условиях прохождения военной службы по контракту, в военном комиссариате района организована круглосуточная горячая линия по телефону +7 (8553) 43-63-90 (92).

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах можно на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.