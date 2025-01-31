Равнодушие РУСАДА к Валиевой, жуткая трагедия в США и падение Ангелопола. Обзор недели

«И трагедия, и комедия». Так комментировали вчера новости любители фигурного катания. Черный день с авиакатастрофой в США завершился новостью, что Валерий Ангелопол в очередной раз сделал все, чтобы разрушить карьеру. Камила Валиева, тем временем, живет свою яркую лакшери жизнь, пока РУСАДА вычеркнула из ее своей повестки.





Фото: соцсети Камилы Валиевой

РУСАДА «поставило точку» в деле Валиевой

Камила Валиева всю минувшую неделю только радовала своих поклонников легким и позитивным контентом. Возможно, дело в окончательно поставленной точке по ее допинговому делу. Ведь генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что для организации это дело «закрыто».

В среду стало известно, что за весь 2024 года РУСАДА ни разу не проверило Валиеву на допинг. Последний раз ее пробы агентство брало дважды в 2023 году. И это при том, что фигуристка находится под особым антидопинговым контролем Международного союза конькобежцев (ISU) и включена в регистрируемый пул тестирования ISU.

Ну а что нам дважды перепроверять, если этим уже занимаются международные структуры. Видимо так и подумали в РУСАДА и оставили Валиеву в «свободном плавании». А до нового рассмотрения апелляции в Швейцарии еще куча времени, так что спортсменке остается только наслаждаться жизнью в приятной компании.

Она открыла «окошко» в мир лакшери зимнего отдыха. Вместе с еще несколькими фигуристами Камила отправилась на горнолыжный курорт (предположительно «Красную поляну»), откуда показала болельщикам шикарные виды на горы.

Вместе с Валиевой на коротком ролике-«кружке» замечены Евгения Тарасова и Федор Климов. А кто-то углядел среди ребят и партнера Тарасовой – Владимира Морозова. Камила Валиева прекрасно отдыхает и видимо отмечает первую сданную сессию в своем вузе МГУСиТ. Она даже записала видеопоздравление на День студента.

«Отличных каникул, наполненных интересными событиями и открытиями. Активного отдыха после удачно сданных зачетов и экзаменов. Веселитесь на полную катушку», - сказала в обращении Камила. Судя по всему, она полностью следует своим же советам.

У Ангелопола все по-старому. Новый скандал – на этот раз с тренером

Накануне российское комьюнити «фигурки» серьезно тряхнула новость, что Валерий Ангелопол отчислен из группы Натальи Линичук, которая входила в Академию Евгения Плющенко. Причина не новая - за регулярное нарушение тренировочного процесса.

Однажды мы уже писали об особенном нраве танцора на льду Валерия Ангелопола, который с периодичностью чуть ли не раз в полгода меняет своих партнерш в парном катании, с некоторыми из которых непременно заводит романтические отношения. «Жигало» российского фигурного катания успел разругаться с целым рядом фигуристок.

После нашумевшего скандального разрыва с Василисой Кагановской с Валерием уже тогда мало кто хотел работать. Разве что академия Евгения Плющенко приютила опального Ангелопола, который стал первым учеником школы в своем виде.

Наталья Линичук возвращалась в Россию из США именно для работы с под крылом академии Евгения Плющенко, единственная давшая еще шанс фигуристу. За это время Валерий уже попробовал себя в паре с Ариной Ушаковой и Александрой Шинкаренко.

Однако, недолго музыка играла. Летом Линичук уже принимала решение закончить работать с Валерием и довольно жестко «выхлестала» своего подопечного. Причем он подчеркивала, что с Александрой Шинкаренко она работать продолжит, а с Ангелополом работать больше не намерена.

Фото: соцсети

«С Валерием работать я больше не буду. В скандалах и дешевом цирке я не участвую, если ты чего-то стоишь — докажи это на тренировках и соревнованиях. О паре Валерия с Василисой Кагановской я знала немного, познакомилась с ним только в академии Плющенко. За свой многолетний опыт работы я никогда не встречала феномен, чтобы без труда, пота, упорства и ежедневных тренировок можно было стать лидером. На этой почве с Валерием у нас возникли разногласия, потому что он делал все, чтобы стать таким феноменом», — цитировал Линичук «РИА Новости Спорт».

Судя по всему, даже после той скандальной истории Валерий так и не взялся за ум, а продолжил испытывать судьбу. Ему придется искать не только партнершу, но и новое пристанище для тренировок. Не угробил ли он свою карьеру окончательно? Вряд ли сегодня найдется еще одна академия, которая захочет «приютить» такого сложного спортсмена, учитывая его репутацию.

Американская трагедия с российским следом

Трагедия со столкновением гражданского самолета с военным вертолетом исписана накануне со всех сторон. Погибли все члены экипажа и пассажиры. О том, что на борту были фигуристы, возвращавшиеся с чемпионата США стало известно довольно быстро.

Тяжелой интригой оставалось лишь, кто именно из российских фигуристов был в самолете Bombardier CRJ700. А сигналы и слова соболезнования из государственных ведомств ясно давали понять, что выходцы из России или СССР на борту все-таки были.

Фото: кадр из видео

Уже ближе к вечеру стало известно, что среди погибших спортсменов – Евгения Шишкова и Вадим Наумов, становившиеся в 94 году чемпионами мира в Тибе. После окончания карьеры они уехали в Соединенные Штаты, где занялись тренерской деятельностью. Тренировали как пары, так и одиночников. Точно среди погибших есть и призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская. Также в самолете находились еще 6 американских фигуристов

Приносим свои соболезнования родным и близким погибших.

Фото на анонсе материала: соцсети Камилы Валиевой