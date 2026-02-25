Равиль Кузюров рассказал об изменениях в лесном законодательстве в 2026 году

В 2026 году в лесном законодательстве вступает в силу ряд нововведений. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Во-первых, внесены уточнения по использованию лесов для гидротехнических сооружений. Теперь четко определены случаи такого использования, установлено, что лесные участки будут предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Ранее данная норма распространялась на физических лиц», – рассказал он.

По данным Кузюрова, использование лесов для этих целей будет возможно, если размещение объектов предусмотрено документами территориального планирования в качестве объектов федерального, регионального или местного значения. Ранее документы территориального планирования не требовались.

«Во-вторых, для специалистов, осуществляющих отвод и таксацию (учет. – прим. Т-и) лесосек, стало удобнее проходить аттестацию – теперь заявление можно подать в электронном виде на портале госуслуг. И что особенно порадует арендаторов и лесопользователей – ускорена процедура экспертизы проектов освоения лесов. Срок сократился – с 10 до 8 рабочих дней», – отметил Кузюров.

Кроме того, с начала года вступили в силу новые правила, направленные на систематизацию и упрощение процедуры проведения изысканий в лесах.

