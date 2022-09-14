Рамиль Гали о новой фотовыставке: Помимо красоты обычаев старался показать еще и эмоции

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В Дрожжановском районе Татарстана представили выставку известного татарстанского фотографа, заслуженного работника печати и массовых коммуникаций РТ Рамиля Гали. Он рассказал, что при работе над этим проектом его целью было показать не только красоту обрядов национального праздника кряшен Питрау, но и передать настроение участвующих в празднестве людей.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Фотографу работать на этом празднике и легко, и сложно одновременно, поскольку за красотой обрядов и красочными костюмами нужно уловить и показать еще и настроение людей, эмоциональную среду. Праздник Питрау очень древний, как Сабантуй», — заметил Гали.

На выставке в Доме культуры села Старое Дрожжаное депутаты республиканских парламентов Татарстана и Чувашии, а также другие гости смогут увидеть яркие фотопортреты. На одном из снимков можно заметить Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина в праздничном цветочном венке.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Рамиль Гали признался, что посещение села Новый Убей и знакомство с местными народными промыслами, в том числе с работой местных рукодельниц на старинных ткацких станках, вызвало у него желание сделать новый фоторепортаж, или, возможно, даже полноценный проект, посвященный ремесленному производству.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«В этих узлах, символах скрыты традиции, которые мы можем и не замечать, но они украшают жизнь и сохраняют культуру народа. Мы снимаем поверхностно, а хочется снимать такие вещи не во время праздника, а в обычной жизни. Возможно, во время работы в мастерской», — поделился планами фотохудожник.

Фотовыставку осмотрели главы парламентов Татарстана и Чувашии Фарид Мухаметшин и Леонид Черкесов, а также другие депутаты Госсоветов обеих республик.

«Мы неплохо наладили в Татарстане отношения властей и деятелей культуры, которых много в республике. Это писатели, фотографы, художники и многие другие», — подчеркнул Мухаметшин.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Кряшены отмечают свой народный праздник Питрау 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла.