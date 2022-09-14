Глава Госсовета Чувашии: Татарстан сыграл большую роль в развитии Чувашской Республики

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Представители Татарстана сыграли очень значимую роль в становлении и развитии молодой Чувашии. Об этом заявил председатель Госсовета Чувашской Республики Леонид Черкесов на совместном заседании депутатских комиссий двух регионов в Дрожжановском районе РТ, в котором принял участие и Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Я хочу отметить, что Чувашию и Татарстан сближает многовековая дружба [наших народов], взаимное общение и помощь друг другу, наша совместная работа», — сказал Черкесов.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Политик напомнил, что первая газета на чувашском языке «Хыпар» печаталась именно в Казани и что с этого момента прошло уже более ста лет (издание с таким названием выходило в Казани в 1906-1907 и 1917-1918 годах, позднее, в 1991-м, его получила газета «Коммунизм ялавӗ», отсчитывающая свою историю от 1918 года — прим. Т-и).

Кроме того, Черкесов обратил внимание на то, что множество известных деятелей Чувашии, работников культуры и представителей других сфер — это выходцы из Татарстана.

Мухаметшин в свою очередь отметил, что в сложные для России времена санкционного давления (страны Запада ужесточили санкции против России после начала специальной военной операции на Украине — прим. Т-и) представители Татарстана поддерживают сотрудничество и регулярно видятся с чувашскими депутатами и должностными лицами.

«Наш принцип — многонациональность и дружная жизнь. Красота многоязычия, многонациональности и многокультурия наших народов — это лучшее, что может быть», — убежден спикер татарстанского парламента.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Черкесов поблагодарил Мухаметшина за приглашение и гостеприимство и подарил ему вышитую карту с 85 регионами России. Тот в свою очередь вручил чувашскому коллеге подарок по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Болгарией — картину с изображением мечети.

Участие в выездном заседании по теме «Культура: сохранение традиций и внедрение современных технологий» в здании администрации Дрожжановского района приняли заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов, заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайрулллин, глава Дрожжановского района Марат Гафаров, депутаты Госсовета Татарстана Айрат Зарипов, Людмила Рыбакова, Ркаил Зайдулла (председатель Союза писателей РТ) и другие.

Депутаты двух соседних республик не только приняли участие в совместном заседании, но и побывали в населенных пунктах Дрожжановского района. Сначала они ознакомились с достопримечательностями села Новый Убей, о чем ранее сообщал «Татар-информ». Затем они перебрались в село Старое Дрожжаное.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Здесь гостям показали муниципальный Дом культуры, где была открыта выставка народных чувашских костюмов, обуви, аксессуаров и традиционных украшений. Например, там были представлены пояс «писихи» и женский головной убор «масмак», представляющий собой вышитую ленту.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Кроме того, известный татарстанский фотограф Рамиль Гали представил свою новую фотовыставку, посвященную традициям и обрядам кряшен. В частности, народному празднику Питрау, который отмечается 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Помимо прочего, в Старом Дрожжаном, как и в Новом Увее, татарстанские и чувашские депутаты возложили цветы к памятнику местным уроженцам, погибшим на Великой Отечественной войне.