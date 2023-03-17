Равиль Гайнутдин о новом ректоре Болгарской исламской академии: Пришел опытный человек

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Духовного управления мусульман РФ и председатель Совета муфтиев России муфтий-шейх Равиль Гайнутдин в ходе встречи с журналистами высказал свое мнение о новом ректоре Болгарской исламской академии, назвав его опытным человеком.

На должность ректора Болгарской исламский академии был избран Фархат Хуснутдинов. Соответствующее решение принял совет учредителей вуза. Заседание прошло в Казанском исламском колледже при участии руководителя Администрации Раиса РТ Асгата Сафарова. Прежний ректор БИА Айнур Тимерханов по приглашению Академии наук РТ перешел на должность вице-президента этой научной организации, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий-шейх Равиль Гайнутдин обратил внимание на стоящие перед новым ректором задачи.

«Мы считаем, что пришел человек опытный, понимающий в сфере религии и знающий способы, которые позволят еще больше укрепить нашу религию. Ректор должен уделять серьезное внимание вопросам обучения, подготовки научных кадров. У нас не должны выходить формальные доктора наук, наша общая задача — готовить ученых мирового уровня. Болгарская исламская академия совместно с духовными управлениями мусульман России должна работать с исламскими образовательными центрами в регионах. Эту задачу мы поручили Фархату Хуснутдинову», — рассказал муфтий.

Фархат Хуснутдинов выразил удовлетворенность переходом на новую должность. «Был представлен большой доклад о работе, проделанной за пять лет при Айнуре Тимерханове. В академии сделано очень много, выработана хорошая система, материально-техническая база в порядке. Я могу заверить, что выстроенные со всеми структурами духовных управлений в России отношения станут еще более тесными. Я очень доволен», — сказал он.

Бывший ректор БИА Айнур Тимерханов заявил, что Болгарская исламская академия готова перейти на новый этап развития.

«Исполнилось пять лет осуществлению Болгарской исламской академии. Сделано очень много успешных дел. Сегодня мы готовы к переходу академии к новому этапу развития. Все предпосылки для этого созданы. В дальнейшем мы должны внести еще более эффективный вклад в развитие академии, создавая тесную связь не только с религиозными учебными заведениями, но и со светскими и научно-исследовательскими учреждениями. И на новом моем месте работы, и перед новым руководством академии стоит общая задача — объединить эти возможности в разных направлениях и обеспечить новые этапы развития академии», — рассказал он.