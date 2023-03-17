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Общество 17 марта 2023 11:21

Ректором Болгарской исламской академии избран Фархат Хуснутдинов

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Ректором Болгарской исламской академии избран Фархат Хуснутдинов
Фархат Хуснутдинов
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Новым ректором Болгарской исламской академии избран Фархат Хуснутдинов. Такое решение было принято сегодня на совете учредителей академии. Оно прошло в казанском исламском колледже при участии руководителя Администрации Раиса РТ Асгата Сафарова.

Прежний ректор – Айнур Тимерханов перешел по приглашению Академии наук РТ на должность вице-президента академии. Тимерханов будет курировать научные исследования, связанные с исламом, и осуществлять взаимодействие с религиозными образовательными организациями.

Хуснутдинов Фархат Гусманович родился 18 ноября 1964 года в деревне Большой Кукмор Кукморского района ТАССР. В 1992 году окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Правоведение», в 2014 году — Казанский (Приволжский) федеральный университет по направлению «Психология».
В 1987—1989 гг. — лаборант Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина.
В 1989—1993 гг. — юрисконсульт Республиканской аптечной базы предприятия «Фармация», молодежного объединения «Смена», малого предприятия «Астат».
В 1993—2000 гг. — младшие юридические должности, заведующий информационно-правовым бюро в Министерстве юстиции Республики Татарстан.
В 2000—2003 гг. — помощник генерального директора по юридическим вопросам ОАО «Татэнерго».
В 2003—2005 гг. — директор АНО «Третейский энергетический суд».
В 2005—2006 гг. — помощник Премьер-министра Республики Татарстан — руководитель секретариата Премьер-министра Республики Татарстан.
В 2006—2010 гг. — руководитель секретариата Премьер-министра Республики Татарстан.
В 2010—2011 гг. — Управляющий делами Президента Республики Татарстан.
В 2011—2014 гг. — советник Председателя Совета директоров ОАО «Связьинвестнефтехим».
В декабре 2014 года Государственным Советом Республики Татарстан избран судьей и утвержден Председателем Конституционного суда Республики Татарстан.
Заслуженный юрист Республики Татарстан , судья первого квалификационного класса, кандидат юридических наук.
#болгарская исламская академия #кадровые назначения #ректор
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