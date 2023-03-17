Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ректором Болгарской исламской академии избран Фархат Хуснутдинов
Новым ректором Болгарской исламской академии избран Фархат Хуснутдинов. Такое решение было принято сегодня на совете учредителей академии. Оно прошло в казанском исламском колледже при участии руководителя Администрации Раиса РТ Асгата Сафарова.
Прежний ректор – Айнур Тимерханов перешел по приглашению Академии наук РТ на должность вице-президента академии. Тимерханов будет курировать научные исследования, связанные с исламом, и осуществлять взаимодействие с религиозными образовательными организациями.
В 1987—1989 гг. — лаборант Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина.
В 1989—1993 гг. — юрисконсульт Республиканской аптечной базы предприятия «Фармация», молодежного объединения «Смена», малого предприятия «Астат».
В 1993—2000 гг. — младшие юридические должности, заведующий информационно-правовым бюро в Министерстве юстиции Республики Татарстан.
В 2000—2003 гг. — помощник генерального директора по юридическим вопросам ОАО «Татэнерго».
В 2003—2005 гг. — директор АНО «Третейский энергетический суд».
В 2005—2006 гг. — помощник Премьер-министра Республики Татарстан — руководитель секретариата Премьер-министра Республики Татарстан.
В 2006—2010 гг. — руководитель секретариата Премьер-министра Республики Татарстан.
В 2010—2011 гг. — Управляющий делами Президента Республики Татарстан.
В 2011—2014 гг. — советник Председателя Совета директоров ОАО «Связьинвестнефтехим».
В декабре 2014 года Государственным Советом Республики Татарстан избран судьей и утвержден Председателем Конституционного суда Республики Татарстан.
Заслуженный юрист Республики Татарстан , судья первого квалификационного класса, кандидат юридических наук.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»