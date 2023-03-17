Фархат Хуснутдинов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Новым ректором Болгарской исламской академии избран Фархат Хуснутдинов. Такое решение было принято сегодня на совете учредителей академии. Оно прошло в казанском исламском колледже при участии руководителя Администрации Раиса РТ Асгата Сафарова.

Прежний ректор – Айнур Тимерханов перешел по приглашению Академии наук РТ на должность вице-президента академии. Тимерханов будет курировать научные исследования, связанные с исламом, и осуществлять взаимодействие с религиозными образовательными организациями.