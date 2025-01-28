Равиль Ахметшин вручил Благодарности Раиса Татарстана за «Игры будущего»

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Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин вручил Благодарности Раиса Татарстана сотрудникам АНО «Агентство развития компьютерного и иных видов спорта».

Как сообщает Полпредство РТ, Благодарность руководителя республики объявлена за плодотворный труд и большой вклад в подготовку и проведение Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», которые проводили в февраля-марте 2024 года в Казани.

Благодарности получили гендиректор агентства Антон Каре, первый замгендиректора Игорь Столяров и советник гендиректора Дмитрий Годунов.

«Турнир «Игры будущего» вошел в историю Татарстана и России в целом. Он объединил много стран, собрал огромное количество участников. Конечно, игры запомнятся как и невероятное по красоте зрелище. Спасибо вам за большую работу. И Рустам Нургалиевич (Минниханов, Раис РТ) попросил еще раз передать вам слова благодарности и пожелать большого будущего вашей организации», – сказал Ахметшин.

Каре подчеркнул, что независимо от судьбы этого международного проекта Казань уже вошла в историю как первая столица нового международного спортивного турнира.

«Агентство развития компьютерного и иных видов спорта» создали в марте 2022 года. Его цель – формировать новый технологический и спортивный продукт. В кратчайшие сроки агентство разработало механику реализации проекта, технические правила соревнований и другие регламентирующие документы по дисциплинам, вошедшим в перечень первых «Игр Будущего».

В турнире в Казани приняли участие спортсмены из 116 стран (312 команд), более 3,5 млрд просмотров во всем мире и личное присутствие на церемонии открытия лидеров 7 государств (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Республика Сербская, Таджикистан, Узбекистан).

Агентство стало основоположником фиджитал-движения по всему миру. Силами его сотрудников в короткие сроки была создана Всероссийская федерация фиджитал-спорта.

В данный момент агентство является членом международной Федерации фиджитал-спорта со стороны России и проводит всероссийские фиджитал-игры для отбора лучших команд нашей страны на предстоящие «Игры будущего» в ОАЭ (в ноябре 2025 года) и Казахстане (в 2026 году).

Ранее в Полпредстве Татарстана обсудили сотрудничество с Бразилией.