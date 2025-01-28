В Полпредстве Татарстана обсудили расширение сотрудничества с Бразилией

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Вице-премьер РТ – полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с Послом Бразилии в России Родриго Баэна Соаресом.

Как сообщает Полпредство РТ, гость поблагодарил Татарстан за теплый прием в Казани во время Саммита БРИКС и организацию встречи на высшем уровне.

Напомним, что на саммите делегацию Бразилии численностью более 150 человек возглавил министр иностранных дел страны Мауро Виэйра. Равиль Ахметшин в течение трех дней обеспечивал всестороннее сопровождение делегации в соответствии с программой саммита.

«В последние годы российско-бразильские отношения характеризуются устойчивой позитивной динамикой. Товарооборот растет. Нам бы очень хотелось, чтобы росло и укреплялось сотрудничество Бразилии и с Татарстаном», – сказал Ахметшин.

Стороны на встрече обсудили возможности активизации торгово-экономического, научно-образовательного и культурного сотрудничества.

Ахметшин также отметил, что было приятно узнать о желании Президента Бразилии принять участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Приглашение он получил от Президента России.