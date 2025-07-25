Татарстанская делегация посетила Новороссийскую военно-морскую базу

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Делегация Республики Татарстан, которую возглавил по поручению Раиса РТ заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, посетила Новороссийскую военно-морскую базу. В этом году ей исполнилось 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

В состав делегации также вошли мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев, глава Тетюшского района РТ Рамис Сафиуллин, депутат Государственной думы ФС РФ от Татарстана Руслан Гаджиев, меценат Рафаэль Фаизов. Военно-морскую базу посетил и находящийся в Крыму с рабочим визитом руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

Делегация Татарстана встретилась с заместителем командующего Черноморским флотом России контр-адмиралом Ильдаром Ахмеровым и командиром Новороссийской военно-морской базы контр-адмиралом Виктором Кочемазовым, а также с военнослужащими Новороссийской военно-морской базы, среди которых были и выходцы из Татарстана.

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Службу на флоте сегодня проходят 190 военнослужащих, призванных из Татарстана в ходе осеннего призыва 2024 года и весеннего 2025-го.

Республика Татарстан с Черноморским флотом тесно взаимодействует с 1991 года.

«Это дружба, которая проверена временем», – сказал в своем приветственном слове Асгат Ахметович.

Равиль Ахметшин вручил отличившимся военнослужащим памятные награды: медали «100 лет генералу армии М.А. Гарееву», почетные грамоты, благодарственные письма, часы и подарочные наборы. Каждый солдат получил также продуктовый набор от родной республики.

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Ильдар Ахмеров поблагодарил татарстанцев за постоянное внимание к флоту, поддержку и содействие.

Татарстан шефствует над 13 воинскими частями Черноморского флота и Южного военного округа, расположенными в Крыму.

Шефство на Черноморском флоте ведут Мензелинский район (ракетный корабль «Бора»), Новошешминский район (р/к «Самум»), Набережные Челны (ракетный катер «Набережные Челны»), город оказывает поддержку и учебному центру подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ, Лениногорский район (сторожевой корабль «Адмирал Макаров»), Алексеевский район (спасательное судно «Эпрон»), также над военными частями шефствуют Зеленодольский, Верхнеуслонский, Мамадышский районы.

Делегация привезла для военнослужащих предметы первой необходимости, бытовую и спецтехнику. Груз, доставленный на трех грузовых автомашинах, составлен по согласованию с руководством подшефных воинских частей флота. В его формировании приняли участие руководство Полпредства Татарстана, Тетюшского района РТ, мэрии города Набережные Челны, Судостроительная корпорация «Ак Барс», Руслан Гаджиев, начальник МКУ «Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района» Рашат Фаизов, заместитель Премьер-министра РТ, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Перед командованием и личным составом с концертной программой выступили артисты: народная артистка РТ Алсу Абульханова, заслуженный артист РТ, ведущий солист Образцово-показательного оркестра войск Национальной гвардии РФ Альберт Жалилов, заслуженный артист России, заслуженный артист РТ, солист Московского театра «Новая Опера» имени Е.В. Колобова Владимир Кудашев и заслуженная артистка РТ, солистка Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова Ляйсан Мингазова.

Видео: пресс-служба Полпредства РТ в РФ