Равиль Ахметшин принял участие в приеме к 70-летию российско-ливийских дипотношений

Фото: Телеграм-канал Полпредства РТ в РФ

В Москве состоялся торжественный прием, посвященный 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Ливией. Об этом сообщает Полпредство РТ в РФ.

По приглашению Чрезвычайного и Полномочного Посла Ливии Эмхемеда Альмаграви в тожественном приеме принял участие вице-премьер Татарстана, полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин. В мероприятии также принял участие заместитель Полпреда Татарстана Фаннур Гарифуллин.

В своем выступлении Посол Ливии поблагодарил руководство России за внимание к развитию двустороннего сотрудничества, отметив готовность вместе преодолевать возникающие трудности ради общего благополучия.

С приветственным словом также выступил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Он отметил, что в непростой для Ливии исторический период Россия последовательно выступает за сохранение единства, территориальной целостности и суверенитета арабского государства, остается уверенной в силах ливийских граждан вести страну к процветанию.

Равиль Калимуллович в своем обращении выразил признательность за приглашение и подтвердил заинтересованность Татарстана в расширении взаимодействия с Ливией по различным направлениям.